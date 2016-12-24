Умерла стюардесса, пережившая падение с 10-километровой высоты

Новости Сербии. Информационные агентства сообщили о смерти стюардессы, выжившей после падения самолета с высоты 10 километров. Весне Вулович было 66 лет.
По предварительной информации, женщина скончалась 20 декабря.
Друзья и родственники не могли дозвониться до Весны. Спустя несколько дней они забили тревогу и обратились в полицию. Дверь квартиры, в которой жила женщина, пришлось взломать. Бездыханное тело Весны Вулович обнаружили в ванной комнате. Что стало причиной смерти, станет известно после ряда экспертиз.
Весна Вулович стала известной во всем мире после трагедии, которая произошла в 1972 году. Тогда, в небе над Чехословакией крушение потерпел самолет McDonnell Douglas DC-9. На высоте более чем 10 тысяч километров на борту авиалайнера взорвалась бомба. Лайнер буквально развалился на части.
На борту находились 28 человек, из них 5 членов экипажа.