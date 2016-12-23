Глава МВД Италии подтвердил смерть берлинского террориста

Новости Германии. Подозреваемый в берлинском теракте убит в перестрелке в Милане.

Эту информацию на экстренной пресс-конференции подтвердил глава МВД Италии.

Как сообщается, террорист прибыл в Милан на поезде из Франции. Когда полицейские попросили его предъявить документы, он открыл огонь из пистолета. Один из патрульных был ранен, а сам преступник застрелен на месте. После сравнения отпечатков пальцев убитого и взятых в кабине грузовика эксперты подтвердили:

именно этот человек находился за рулём фуры, въехавшей в толпу на немецкой рождественской ярмарке.

Атака произошла 19 декабря. Она унесла жизни 12 человек. Тринадцатой жертвой стал водитель того самого автомобиля, который боевик использовал в качестве орудия убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.