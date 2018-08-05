Учёные: микробы обитают на 49% кухонных полотенец

Новости мира. Учёные провели исследование, чтобы оценить инфекционную опасность кухонных полотенец. Опасность невелика.

Как сообщается в журнале «Наука и жизнь», идея проверить полотенца на заразность появилась после результатов исследования, которое было проведено годом ранее в отношении посудной губки.

В тот раз результаты показали, что в одном кубическом сантиметре губки насчитывалось 5х1010 бактериальных клеток, в том числе патогенные, например, возбудители пневмонии и менингита.

Учёные из Университета Маврикия собрали сто полотенец, которыми пользовались около месяца. Затем исследователи начали выращивать в лаборатории бактерий, которые могли находится на полотенцах.

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На 49 полотенцах микробы были обнаружены. Выяснилось, что больше бактерий было на тех полотенцах, которые использовались в больших семьях или семьях с детьми. Также более «заражёнными» были мокрые полотенца. Стал известен и ещё один факт – если полотенце использовали для какой-либо одной цели, то оно было чище.

Что касается инфекционной опасности, исследуемый предмет не является поводом для беспокойства. Во время выступления на ежегодной конференции Микробиологического общества учёные сообщили, что в 73% случаев на полотенцах были обнаружены безвредные бактерии. Например, непатогенные штаммы кишечной палочки и энтерококки.

В 14% случаев на полотенцах были замечен золотистый стафилококк. Отмечается, что зачастую эти бактерии обитают на коже или на слизистой оболочке дыхательных путей, не причиняя человеку неудобств.

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Исследователи обратили внимание, что возбудителей пищевых инфекций или патогенных разновидностей кишечной палочки на полотенцах не было.

В качестве вывода говорится, что полотенца не представляют серьёзную угрозу здоровью, хотя рекомендуется для каждой задачи использовать отдельное полотенце, а также не забывать их менять и стирать.