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Зоны бедствия в Польше атаковали мародёры

20 сентября 2024 11:19
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Польша продолжает тонуть в проблемах, всплывших во время масштабных наводнений, вызванных штормом «Борис». Все построенные дамбы и прочие защитные сооружения, не выдерживая натиска стихии, протекают, подмачивая репутацию властей, которые находят деньги на поддержку Украины, забывая о поддержке своих граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоны бедствия в Польше атаковали мародёры-2

Под воду уходит один из крупнейших городов страны Вроцлав. Сейчас круглосуточно идут работы по герметизации набережной. В бой со стихийным бедствием власти бросили и армию, найдя, наконец, ей более достойное применение. Теперь она защищает мирное население не от мифических угроз с востока, а от настоящей опасности, которую несет стихия. Военные строят дамбы, используя для этого боевые вертолеты. 

Однако, как выяснилось, им приходится воевать с еще одним врагом. Только не внешним, а внутренним. Зоны бедствия атаковали мародеры. Уже задержано 10 человек, которые хотели заработать на чужом горе. И это только по официальным данным. В пострадавшие районы направлены военные патрули, которые охраняют покинутые дома. Только по предварительным данным, ущерб от наводнений уже составил более полумиллиарда долларов. 

# Природные катаклизмы

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