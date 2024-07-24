Участники Олимпиады в Париже рискуют выступить перед пустыми трибунами

Всего несколько дней осталось до открытия летней Олимпиады в Париже. Но вопреки всем стараниям властей спасти свою репутацию мероприятие уже стало позором для французского правительства. Теперь в добавок ко всем сложностям многие спортсмены рискуют выступить перед пустыми трибунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным местных СМИ, более 270 тысяч билетов на соревнования остаются невостребованными. Основной причиной эксперты называют низкий приток туристов из-за ситуации с безопасностью во французской столице. Несмотря на усилия парижских властей, в городе ухудшается криминогенная обстановка и остается высоким уровень террористической угрозы. Ко всему прочему, правительство не успело навести порядок на улицах. Горы мусора, а также нашествие клопов по сей день преследуют парижан, и так страдающих от всех издержек Олимпиады.