Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из президентской гонки

Выход Байдена из президентской гонки взбудоражил не только американские, но и мировые СМИ. После этого заявления людей начало пугать его долгое отсутствие и отмена всех мероприятий. Но глава Белого дома все-таки появился на публике, хотя его выход озадачил многих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ни странно, действующий президент Соединенных Штатов самостоятельно смог подняться по трапу самолета, даже не упав. Но беспокойство вызвало совсем другое. Репортеры около президентского борта решили поинтересоваться причинами выхода Байдена из предвыборной гонки. В свою очередь политик ничего не сказал и просто посмеялся.

Многие республиканцы уже не первый месяц требуют провести тесты на физическое и психическое здоровье президента, так как его публичные выступления не похожи на действия человека, находящегося в здравом уме. Спикер палаты Представителей Майк Джонсон недавно призвал главу Белого дома уйти в отставку по причине недееспособности.