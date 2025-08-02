Участники массовых протестов в Бухаресте требуют отставки проевропейского президента Никушора Дана

Бухарест охватили протесты против мер жесткой экономии власти. Митинг прошел у здания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подавляющее большинство протестующих – шахтеры, полицейские и железнодорожники. Помимо этого, все они сторонники проигравшего на президентских выборах и лидера оппозиции Кэлина Джорджеску.

Участники акции скандировали лозунги с требованием отставки проевропейского президента Никушора Дана. Профсоюзные лидеры заявили, что утвержденный им пакет бюджетных мер серьезно угрожает экономике и приведет к сокращению рабочих мест, а также снижению уровня жизни.

Мы сегодня вышли на митинг, потому что правительство Румынии не консультируется ни с профсоюзами, ни с представительными организациями. Они приняли меры, которые разрушают все то, что до них хорошо функционировало. Если власти не пересмотрят свою политику, то мы объявим всенародную забастовку.