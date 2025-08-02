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Участники массовых протестов в Бухаресте требуют отставки проевропейского президента Никушора Дана

02 августа 2025 17:30
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Бухарест охватили протесты против мер жесткой экономии власти. Митинг прошел у здания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подавляющее большинство протестующих – шахтеры, полицейские и железнодорожники. Помимо этого, все они сторонники проигравшего на президентских выборах и лидера оппозиции Кэлина Джорджеску.

Участники массовых протестов в Бухаресте требуют отставки проевропейского президента Никушора Дана-2

Участники акции скандировали лозунги с требованием отставки проевропейского президента Никушора Дана. Профсоюзные лидеры заявили, что утвержденный им пакет бюджетных мер серьезно угрожает экономике и приведет к сокращению рабочих мест, а также снижению уровня жизни.

Участники массовых протестов в Бухаресте требуют отставки проевропейского президента Никушора Дана-4

Мы сегодня вышли на митинг, потому что правительство Румынии не консультируется ни с профсоюзами, ни с представительными организациями. Они приняли меры, которые разрушают все то, что до них хорошо функционировало. Если власти не пересмотрят свою политику, то мы объявим всенародную забастовку.

Участники массовых протестов в Бухаресте требуют отставки проевропейского президента Никушора Дана-6

Кэлин Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов в ноябре 2024 года, однако конституционный суд аннулировал весь избирательный процесс. Официальная причина – якобы вмешательство России.

Очевидно, что здесь не обошлось без указаний Брюсселя. Доказательством этого стала победа на повторных выборах удобного Евросоюзу кандидата Никушора Дана, политика которого, как мы видим, не вызывает даже малейшего одобрения со стороны граждан.

# Протесты # Кризис в ЕС

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