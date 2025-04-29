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Убитый генерал РФ Москалик руководил мониторингом в зоне СВО

29 апреля 2025 09:33
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Убитый генерал РФ Москалик руководил мониторингом в зоне СВО-0

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик скончался 25 апреля около дома в Балашихе при подрыве самодельного устройства. Об этом пишет РИА Новости.

Он отвечал за контроль ситуации в зоне специальной военной операции и всю свою жизнь посвятил защите Отечества, принимая участие в операциях на Северном Кавказе и в Сирии, отметили в Минобороны РФ.

Москалик был награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе удостоен звания «Заслуженный военный специалист Российской Федерации». 

Подозреваемого в совершении теракта Игната Кузина заключили под стражу, он признал свою вину и заявил, что действовал по заданию СБУ за вознаграждение в 18 тысяч долларов.

Фото: pixabay

# Международная политика # Армия

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