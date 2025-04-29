Убитый генерал РФ Москалик руководил мониторингом в зоне СВО

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик скончался 25 апреля около дома в Балашихе при подрыве самодельного устройства. Об этом пишет РИА Новости.

Он отвечал за контроль ситуации в зоне специальной военной операции и всю свою жизнь посвятил защите Отечества, принимая участие в операциях на Северном Кавказе и в Сирии, отметили в Минобороны РФ.

Москалик был награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе удостоен звания «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

Подозреваемого в совершении теракта Игната Кузина заключили под стражу, он признал свою вину и заявил, что действовал по заданию СБУ за вознаграждение в 18 тысяч долларов.