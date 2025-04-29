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В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на РФ

29 апреля 2025 09:21
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В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на РФ-0

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Франция не обращает внимания на заявления президента РФ Владимира Путина, комментируя слова лидера Франции Эммануэля Макрона о давлении на Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон ранее заявил, что в ближайшее время давление на Россию усилится, включая возможное введение санкций.

«Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению», – сказал он.

Песков отметил, что Россия готова к переговорам без предусловий, но ответа от Киева пока нет. Он также заметил, что Европа по-прежнему сосредоточена на продолжении конфликта.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Песков

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