В Кремле прокомментировали заявление Макрона о давлении на РФ

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Франция не обращает внимания на заявления президента РФ Владимира Путина, комментируя слова лидера Франции Эммануэля Макрона о давлении на Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон ранее заявил, что в ближайшее время давление на Россию усилится, включая возможное введение санкций.

«Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению», – сказал он.

Песков отметил, что Россия готова к переговорам без предусловий, но ответа от Киева пока нет. Он также заметил, что Европа по-прежнему сосредоточена на продолжении конфликта.