Русские больше не являются коренным народом Украины. Зеленский подписал скандальный законопроект

Новости Украины. Русские – больше не коренной народ Украины. Скандальный законопроект, принятый Верховной радой в начале месяца, подписал президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициирован документ был также Зеленским.

Теперь коренными народами считаются крымские татары, караимы и крымчаки. Они имеют право на самоопределение, защиту языка и культуры. Русских в списке нет. Язык, который используют многие жители страны, вытесняется из школ и сферы сервиса.