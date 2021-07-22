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Русские больше не являются коренным народом Украины. Зеленский подписал скандальный законопроект

22 июля 2021 14:53
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Новости Украины. Русские – больше не коренной народ Украины. Скандальный законопроект, принятый Верховной радой в начале месяца, подписал президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициирован документ был также Зеленским.

Русские больше не являются коренным народом Украины. Зеленский подписал скандальный законопроект-1

Теперь коренными народами считаются крымские татары, караимы и крымчаки. Они имеют право на самоопределение, защиту языка и культуры. Русских в списке нет. Язык, который используют многие жители страны, вытесняется из школ и сферы сервиса.

Русские больше не являются коренным народом Украины. Зеленский подписал скандальный законопроект-4

22 июля Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины. Она касается 10 основных групп нарушений, которые произошли после Евромайдана, в том числе дискриминации русскоговорящего населения в стране.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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