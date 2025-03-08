Евросоюз не располагает достаточными возможностями для противостояния России, пишет РИА Новости со ссылкой на еженедельник Do Rzeczy.
Евросоюз не располагает достаточными возможностями для противостояния России, пишет РИА Новости со ссылкой на еженедельник Do Rzeczy.
Фото: Pinterest
Редактор польского издания Павел Лисицкий считает, что единственная страна, имеющая возможность вести войну с Россией, – это США. «Дональд Трамп уже заявил, что не хочет в этом участвовать», – подчеркнул он.
«Лидеры европейских стран – это секта, которая полна решимости разрушить Европу», – дополнил журналист Войцех Цейровский.