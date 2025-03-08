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У Европы нет средств, чтобы воевать на равных с Россией – Do Rzeczy

08 марта 2025 11:07
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Евросоюз не располагает достаточными возможностями для противостояния России, пишет РИА Новости со ссылкой на еженедельник Do Rzeczy.

У Европы нет средств, чтобы воевать на равных с Россией – Do Rzeczy-1

Фото: Pinterest

Редактор польского издания Павел Лисицкий считает, что единственная страна, имеющая возможность вести войну с Россией, – это США. «Дональд Трамп уже заявил, что не хочет в этом участвовать», – подчеркнул он.

«Лидеры европейских стран – это секта, которая полна решимости разрушить Европу», – дополнил журналист Войцех Цейровский.

# Международная политика # Дональд Трамп

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