В Германии разыскивают отравителя, который впрыскивал в упаковки с детским питанием опасное вещество

Новости Германии. Правоохранительные органы Германии разыскивают отравителя, который впрыснул в упаковки с детским питанием опасное вещество – этиленгликоль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в одном из торговых центров еще 16 сентября, однако известно о нем стало лишь сейчас. Обнаружить удалось только одну из отравленных партий.

Полицейские активно распространяют фото возможного подозреваемого. Шантажист требует 10 миллионов долларов выкупа, в противном случае он добавит ядовитый химикат в другие детские продукты.