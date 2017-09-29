В Индии в давке около железнодорожной станции погибли более 20 человек

Новости Индии. Давка у железнодорожной станции в индийском Мумбаи привела к гибели более 20 человек. Десятки получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в утренний час-пик в надземном переходе между двумя перегонами. Спасаясь от сильного дождя, люди стали забегать на мост, чтобы быстрее добраться до поездов. По всей вероятности, это и привело к печальному исходу. Тем не менее, полиция заявила о необходимости расследовать инцидент для выяснения всех деталей произошедшего.