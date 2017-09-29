Прямой эфир

В Индии в давке около железнодорожной станции погибли более 20 человек

29 сентября 2017 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Давка у железнодорожной станции в индийском Мумбаи привела к гибели более 20 человек. Десятки получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии в давке около железнодорожной станции погибли более 20 человек-1

Трагедия произошла в утренний час-пик в надземном переходе между двумя перегонами. Спасаясь от сильного дождя, люди стали забегать на мост, чтобы быстрее добраться до поездов. По всей вероятности, это и привело к печальному исходу. Тем не менее, полиция заявила о необходимости расследовать инцидент для выяснения всех деталей произошедшего.

# Фотофакт # Давка

Другие новости рубрики

Все новости
МИД Беларуси рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры осторожности на Бали из-за активности вулкана Агунг
29 сентября 2017 10:57

МИД Беларуси рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры осторожности на Бали из-за активности вулкана Агунг

Годовалый ребенок пострадал при обрушении трапа самолета в Пулково: возбуждено уголовное дело
29 сентября 2017 09:17

Годовалый ребенок пострадал при обрушении трапа самолета в Пулково: возбуждено уголовное дело

За рулем был пользователь, получивший бесплатную поездку: в Москве разбили единственный каршеринговый Ferrari
28 сентября 2017 18:52

За рулем был пользователь, получивший бесплатную поездку: в Москве разбили единственный каршеринговый Ferrari