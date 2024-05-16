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Тысячи тюремщиков вышли на акцию протеста во Франции

16 мая 2024 08:26
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Во Франции прошла необычная акция протеста. Тысячи тюремщиков по всей стране временно прекратили работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи тюремщиков вышли на акцию протеста во Франции-1

Это случилось после того, как несколько дней назад два охранника погибли при нападении на фургон, перевозивший заключенного. Участники акции перекрыли дороги к тюрьмам, требуя дополнительные средства защиты и увеличения персонала. Министр юстиции, опасаясь серьезных последствий протеста тюремщиков, пообещал рассмотреть их требования.

# Протесты

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