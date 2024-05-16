Тысячи тюремщиков вышли на акцию протеста во Франции

Во Франции прошла необычная акция протеста. Тысячи тюремщиков по всей стране временно прекратили работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это случилось после того, как несколько дней назад два охранника погибли при нападении на фургон, перевозивший заключенного. Участники акции перекрыли дороги к тюрьмам, требуя дополнительные средства защиты и увеличения персонала. Министр юстиции, опасаясь серьезных последствий протеста тюремщиков, пообещал рассмотреть их требования.