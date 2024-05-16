Военный вертолёт потерпел крушение в Афганистане – 1 человек погиб, 12 пострадали

Один человек погиб, 12 пострадали при крушении военного вертолета на западе Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он принимал участие в операции по спасению людей из упавшего в реку автомобиля. Из-за возникших технических проблем экипаж решил совершить экстренную посадку. Однако не долетев до берега несколько метров, вертолет рухнул на набережную. На месте происшествия работают специалисты, они выясняют все обстоятельства крушения.