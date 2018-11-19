В Гватемале активизировался смертоносный вулкан Фуэго

Новости Гватемалы. В Гватемале активизировался вулкан Фуэго, извержение которого в июне унесло жизни 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Гватемалы. В Гватемале активизировался вулкан Фуэго, извержение которого в июне унесло жизни 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для жителей близлежащих к вулканической зоне поселений объявлена эвакуация. Свои дома должны покинуть 2 тысячи граждан.
По данным сейсмологов, активность огнедышащей горы растет. Она выбросила столб пепла высотой в 5 километров.