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В Гватемале активизировался смертоносный вулкан Фуэго

19 ноября 2018 12:29
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Новости Гватемалы. В Гватемале активизировался вулкан Фуэго, извержение которого в июне унесло жизни 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гватемале активизировался смертоносный вулкан Фуэго-1

Для жителей близлежащих к вулканической зоне поселений объявлена эвакуация. Свои дома должны покинуть 2 тысячи граждан.

По данным сейсмологов, активность огнедышащей горы растет. Она выбросила столб пепла высотой в 5 километров.

В Гватемале активизировался смертоносный вулкан Фуэго-4

# Извержение вулкана # Фотофакт

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