«Ни Макрон, ни Ле Пен не должны управлять страной». Во Франции студенты университета Сорбонны устроили акцию протеста

Новости Франции. Во Франции растет недовольство итогами первого тура президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волну протестов подхватили студенты крупнейшего университета – Сорбонны.

Они выступили против политической дуэли между претендентами на высший пост. Молодые люди отказались учиться. В знак протеста они заблокировали вход в здание университета и заперлись в аудиториях, скандируя лозунги «ни один, ни другой».

Анаис Жакемар, студентка:

Я думаю, что мы подошли к моменту, когда мы просто загнаны в угол, мы устали от того, что всегда приходится голосовать за меньшее из зол, и это объясняет этот бунт, потому что ни Макрон, ни Ле Пен не должны управлять страной.

В ситуацию вмешалась полиция. Правоохранители пыталась разогнать протестующих и очистить от них здание университета. Но безуспешно, так как через некоторое время студенты вновь продолжили акцию протеста.