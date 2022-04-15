«Ни Макрон, ни Ле Пен не должны управлять страной». Во Франции студенты университета Сорбонны устроили акцию протеста

Новости Франции. Во Франции растет недовольство итогами первого тура президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волну протестов подхватили студенты крупнейшего университета – Сорбонны.
Новости Франции. Во Франции растет недовольство итогами первого тура президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волну протестов подхватили студенты крупнейшего университета – Сорбонны.
Они выступили против политической дуэли между претендентами на высший пост. Молодые люди отказались учиться. В знак протеста они заблокировали вход в здание университета и заперлись в аудиториях, скандируя лозунги «ни один, ни другой».
Анаис Жакемар, студентка:
Я думаю, что мы подошли к моменту, когда мы просто загнаны в угол, мы устали от того, что всегда приходится голосовать за меньшее из зол, и это объясняет этот бунт, потому что ни Макрон, ни Ле Пен не должны управлять страной.
В ситуацию вмешалась полиция. Правоохранители пыталась разогнать протестующих и очистить от них здание университета. Но безуспешно, так как через некоторое время студенты вновь продолжили акцию протеста.
Напомним, после первого тура президентских выборов во Франции лидируют действующий глава государства Эмманюэль Макрон и представитель правых сил Марин Ле Пен. Кто займет высший пост, станет известно по итогам второго тура, который пройдет 24 апреля.