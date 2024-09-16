Тысячи бельгийцев протестуют в Брюсселе против закрытия промпредприятий

Экономический кризис уже начал пробираться в сердце Европейского союза. Его политический центр, Брюссель, оказался погружен в бурю протестов. Тысячи демонстрантов вышли на улицы бельгийской столицы, выступая против закрытия промышленных предприятий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Как сообщают организаторы акций, выступления направлены не только на локальные проблемы, люди хотят полностью осветить стагнацию индустрии во всем Евросоюзе. По мнению участников протестов, компании выводят производства из-за энергетического кризиса и с молчаливого согласия властей, хотя много лет заводы приносили значительную прибыль их владельцам. Теперь тысячи человек теряют рабочие места, оставаясь на полной мели. Чиновники пока никак не реагируют на происходящее, так как для европейских политиков сейчас проблемы третьих стран важнее, чем благосостояние собственных граждан.