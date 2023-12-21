Тысячи аргентинцев вышли на демонстрацию в центре Буэнос-Айреса

Обещания нового президента Аргентины Хавьера Милея жестко подавлять любые протесты против проводимой им политики, похоже, не напугали жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса, возмущенные его планами провести шоковые экономические реформы, которые помимо прочего предполагают масштабное сокращение расходов. Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и ругательства в адрес Милея. Полиция взяла митингующих в кольцо и стала его сжимать, от чего образовалась давка. Затем разогнала людей слезоточивым газом.