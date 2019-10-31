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Twitter намерен запретить публиковать политическую рекламу

31 октября 2019 08:35
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Новости мира. Об этом заявил основатель социальной сети Джек Дорси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В компании опасаются, что подобного рода реклама может скомпрометировать политические предпочтения людей, и в результате влиять на голоса избирателей.

Twitter намерен запретить публиковать политическую рекламу-1

Известно, что реклама, призывающая участвовать в выборах по-прежнему будет разрешена, однако агитация в поддержку каких-либо конкретных кандидатов попадёт под запрет.

Twitter намерен запретить публиковать политическую рекламу-4

Дорси также отметил, что нововведение не ограничит свободу самовыражения пользователей платформы. Изменения вступят в силу уже в следующем месяце.

# Интернет # Джек Дорси # Фотофакт

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