В Японии сгорел древний замок XIV века

Новости Японии. В Японии древний замок из списка ЮНЕСКО практически полностью уничтожил пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его ликвидировали около 12 часов.
Новости Японии. В Японии древний замок из списка ЮНЕСКО практически полностью уничтожил пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его ликвидировали около 12 часов.
Сгорели главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса, служившего несколько веков резиденцией королей, правивших на Окинаве до ее присоединения к Японии.
Замок построен в XIV веке. В 2000 он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По последней информации, никто не пострадал. Причины инцидента еще предстоит установить.
Правительство Японии уже заявило, что намерено восстановить утраченный памятник архитектуры. Во время Второй мировой войны он также был полностью уничтожен, но позже восстановлен по старинным чертежам.