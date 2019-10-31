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В Японии сгорел древний замок XIV века

31 октября 2019 07:59
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Новости Японии. В Японии древний замок из списка ЮНЕСКО практически полностью уничтожил пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его ликвидировали около 12 часов.

В Японии сгорел древний замок XIV века-1

Сгорели главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса, служившего несколько веков резиденцией королей, правивших на Окинаве до ее присоединения к Японии.

В Японии сгорел древний замок XIV века-4

Замок построен в XIV веке. В 2000 он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По последней информации, никто не пострадал. Причины инцидента еще предстоит установить.

В Японии сгорел древний замок XIV века-7

Правительство Японии уже заявило, что намерено восстановить утраченный памятник архитектуры. Во время Второй мировой войны он также был полностью уничтожен, но позже восстановлен по старинным чертежам.

# Пожар # Фотофакт

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