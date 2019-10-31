Выпрыгивали на ходу. В Пакистане 60 человек погибли при пожаре в поезде

Новости Пакистана. В результате пожара в поезде на северо-востоке Пакистана погибли свыше 60 человек. Ещё более 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. В результате пожара в поезде на северо-востоке Пакистана погибли свыше 60 человек. Ещё более 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной версии, в составе взорвался газовый баллон, который использовали для приготовления пищи. Ударная волна уничтожила три вагона.
Сообщается, что большинство людей погибли, пытаясь спрыгнуть с горящего поезда на ходу. На месте происшествия работают экстренные службы.