Прямой эфир

Выпрыгивали на ходу. В Пакистане 60 человек погибли при пожаре в поезде

31 октября 2019 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. В результате пожара в поезде на северо-востоке Пакистана погибли свыше 60 человек. Ещё более 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпрыгивали на ходу. В Пакистане 60 человек погибли при пожаре в поезде-1

По предварительной версии, в составе взорвался газовый баллон, который использовали для приготовления пищи. Ударная волна уничтожила три вагона.

Выпрыгивали на ходу. В Пакистане 60 человек погибли при пожаре в поезде-4

Выпрыгивали на ходу. В Пакистане 60 человек погибли при пожаре в поезде-6

Сообщается, что большинство людей погибли, пытаясь спрыгнуть с горящего поезда на ходу. На месте происшествия работают экстренные службы.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии сгорел древний замок XIV века
31 октября 2019 07:59

В Японии сгорел древний замок XIV века

Может собрать до 50 тонн отходов в день: как выглядит аппарат для очистки водоёмов от пластика
30 октября 2019 12:07

Может собрать до 50 тонн отходов в день: как выглядит аппарат для очистки водоёмов от пластика

Посольства Израиля закрылись по всему миру из-за протестов дипломатов
30 октября 2019 12:04

Посольства Израиля закрылись по всему миру из-за протестов дипломатов