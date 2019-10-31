В Канаде произошла стрельба в жилом квартале: ранены 5 подростков

Новости Канады. Стрельба в канадском Торонто. По предварительным данным, ранены 5 подростков в возрасте от 16 до 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они находятся в тяжелом и критическом состоянии.
Новости Канады. Стрельба в канадском Торонто. По предварительным данным, ранены 5 подростков в возрасте от 16 до 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они находятся в тяжелом и критическом состоянии.
ЧП произошло в жилом комплексе. Трое неизвестных вошли в здание и открыли огонь, после чего скрылись. На месте происшествия работают экстренные службы. Злоумышленников ищут.