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В Канаде произошла стрельба в жилом квартале: ранены 5 подростков

31 октября 2019 08:32
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Новости Канады. Стрельба в канадском Торонто. По предварительным данным, ранены 5 подростков в возрасте от 16 до 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они находятся в тяжелом и критическом состоянии.

В Канаде произошла стрельба в жилом квартале: ранены 5 подростков-1

ЧП произошло в жилом комплексе. Трое неизвестных вошли в здание и открыли огонь, после чего скрылись. На месте происшествия работают экстренные службы. Злоумышленников ищут.

В Канаде произошла стрельба в жилом квартале: ранены 5 подростков-4

# Стрельба # Фотофакт

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