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Стубб: не все на Западе будут рады мирному соглашению с РФ

02 января 2026 11:07
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Стубб: не все на Западе будут рады мирному соглашению с РФ-0

В своем новогоднем послании финский президент Александр Стубб отметил, что мирное соглашение с Россией по Украине не будет встречено всеми на Западе, так как мир обычно требует компромисса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Yle назвал его слова признаком прагматизма.

Представитель Кремля РФ Дмитрий Песков сказал, что европейцы не участвуют в процессе мирного урегулирования, а стремятся к стратегическому поражению России.

В декабре Белый дом презентовал новую национальную стратегию безопасности, призвав Европу взять на себя большую ответственность за оборону. В документе затрагиваются как проблемы ЕС – чрезмерное зарегулирование, миграция, ограничения свободы слова, – так и разногласия с США по конфликту в Украине.

Вашингтон полагает, что Европа делает основную ставку на продолжение военных действий и подавление оппозиции, и намерен противостоять этому.

Фото: pixabay

# Международная политика

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