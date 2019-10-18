Туристы за въезд в Венецию будут платить налог

Новости Италии. Власти Венеции приняли решение о введении нового налога за въезд в город для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он вступит в силу 1 июля 2020 года и в зависимости от сезона составит от 3 до 10 евро.

Прежде всего эти меры коснутся гостей города, прибывающих в Венецию на самолётах, круизных лайнерах, автобусах и другом транспорте сроком на один день, так как ночующие в гостиницах туристы уже платят туристический сбор. При этом штраф за неуплату может составить до 450 евро.