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Самые страшные за десятилетие пожары бушуют в Ливане: пострадали более 100 человек

17 октября 2019 12:07
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Новости Ливана. Ливан борется с самыми страшными за последнее десятилетие лесными пожарами. Известно об одном погибшем и более 100 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые страшные за десятилетие пожары бушуют в Ливане: пострадали более 100 человек-1

Огонь охватил страну еще в начале недели, однако до сих пор усмирить стихию не удалось. Пламя уничтожает сосновые и дубовые рощи, а также оливковые сады. Местные жители вынуждены покидать свои дома. Тушат возгорания десятки пожарных бригад. Ситуацию осложняет ветер и рекордная для октября жара – в некоторых районах температура достигает 40 градусов.

Самые страшные за десятилетие пожары бушуют в Ливане: пострадали более 100 человек-4

За помощью в ликвидации возгораний Ливан обратился к соседям. Вертолеты и самолеты уже направили Кипр и Греция.

Самые страшные за десятилетие пожары бушуют в Ливане: пострадали более 100 человек-7

# Пожар # Фотофакт

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