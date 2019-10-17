Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit

Новости мира. К общему пониманию пришли по некоторым политическим аспектам сделки и утвердили дополнительный протокол о Северной Ирландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого чиновники Старого Света непрерывно вели переговоры двое суток. Впрочем, подробности выхода Британии из Европейского союза пока до конца так и не известны. Соглашение еще предстоит утвердить на саммите ЕС. После этого одобрить документ должна британская Палата общин. Экстренное заседание парламентариев назначено на субботу, 19 октября.