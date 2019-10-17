Четыре тысячи черепах в мешках нашли в гараже в Оренбурге

Новости России. Живую контрабанду обнаружили в Оренбурге. Речь идет о черепахах исчезающего вида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4000 особей нашли в гараже местного жителя. Они были спрятаны в мешках. Выяснилось, что в Россию черепашек привезли из Казахстана. Правоохранители задержали двух человек.