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Четыре тысячи черепах в мешках нашли в гараже в Оренбурге

17 октября 2019 14:38
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Новости России. Живую контрабанду обнаружили в Оренбурге. Речь идет о черепахах исчезающего вида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре тысячи черепах в мешках нашли в гараже в Оренбурге-1

4000 особей нашли в гараже местного жителя. Они были спрятаны в мешках. Выяснилось, что в Россию черепашек привезли из Казахстана. Правоохранители задержали двух человек.

Четыре тысячи черепах в мешках нашли в гараже в Оренбурге-4

Краснокнижных рептилий разместили в ветеринарном университете. Позже их отправят на родину и отпустят в естественную среду обитания.

Четыре тысячи черепах в мешках нашли в гараже в Оренбурге-7

# Контрабанда # Фотофакт

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