Туристический автобус перевернулся в Новой Зеландии. Погибли 6 человек

Новости Новой Зеландии. В новозеландском Роторуа перевернулся туристический автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Новой Зеландии. В новозеландском Роторуа перевернулся туристический автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате погибли 6 человек. Еще несколько получили травмы и были госпитализированы. Точное число пострадавших не сообщается. Все погибшие и травмированные – граждане Китая, приехавшие на экскурсию. Правоохранители пытаются установить, что спровоцировало аварию.