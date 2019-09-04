Туристический автобус перевернулся в Новой Зеландии. Погибли 6 человек

В результате погибли 6 человек. Еще несколько получили травмы и были госпитализированы. Точное число пострадавших не сообщается. Все погибшие и травмированные – граждане Китая, приехавшие на экскурсию. Правоохранители пытаются установить, что спровоцировало аварию.