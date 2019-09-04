Прямой эфир

Туристический автобус перевернулся в Новой Зеландии. Погибли 6 человек

04 сентября 2019 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Новой Зеландии. В новозеландском Роторуа перевернулся туристический автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Туристический автобус перевернулся в Новой Зеландии. Погибли 6 человек-1

В результате погибли 6 человек. Еще несколько получили травмы и были госпитализированы. Точное число пострадавших не сообщается. Все погибшие и травмированные – граждане Китая, приехавшие на экскурсию. Правоохранители пытаются установить, что спровоцировало аварию.    

Туристический автобус перевернулся в Новой Зеландии. Погибли 6 человек-4

Туристический автобус перевернулся в Новой Зеландии. Погибли 6 человек-6

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минюст США подготовил законопроект о смертной казни за массовые убийства
04 сентября 2019 06:33

Минюст США подготовил законопроект о смертной казни за массовые убийства

Следующую дату саммита в «нормандском формате» согласовать не удалось
03 сентября 2019 20:44

Следующую дату саммита в «нормандском формате» согласовать не удалось

Власти Греции вводят чрезвычайные меры в связи с притоком беженцев
03 сентября 2019 20:43

Власти Греции вводят чрезвычайные меры в связи с притоком беженцев