Минюст США подготовил законопроект о смертной казни за массовые убийства

На такие меры власти решили пойти в связи с тремя инцидентами, произошедшими в минувшем месяце. В результате трагедий с массовой стрельбой в августе погибли без малого 30 человек. В США смертная казнь является законным наказанием в 30-ти штатах, а также в федеральном законодательстве.