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Минюст США подготовил законопроект о смертной казни за массовые убийства

04 сентября 2019 06:33
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Новости США. Документ позволит ускорить наказание виновных в подобных преступлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минюст США подготовил законопроект о смертной казни за массовые убийства-1

На такие меры власти решили пойти в связи с тремя инцидентами, произошедшими в минувшем месяце. В результате трагедий с массовой стрельбой в августе погибли без малого 30 человек. В США смертная казнь является законным наказанием в 30-ти штатах, а также в федеральном законодательстве.   

Минюст США подготовил законопроект о смертной казни за массовые убийства-4

Минюст США подготовил законопроект о смертной казни за массовые убийства-6

# Стрельба в США # Фотофакт

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