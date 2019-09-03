Власти Греции вводят чрезвычайные меры в связи с притоком беженцев

Новости Греции. На грани миграционного «взрыва»: Греция не справляется с притоком беженцев, которые прибывают через Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дабы избежать повтора кризиса 2015 года, власти объявили о введении чрезвычайных мер. Патрулирование морских границ будет усилено, чтобы пресечь деятельность нелегальных перевозчиков. Также будут сокращены сроки рассмотрения заявок на предоставление убежища.