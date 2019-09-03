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Власти Греции вводят чрезвычайные меры в связи с притоком беженцев

03 сентября 2019 20:43
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Новости Греции. На грани миграционного «взрыва»: Греция не справляется с притоком беженцев, которые прибывают через Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Греции вводят чрезвычайные меры в связи с притоком беженцев-1

Дабы избежать повтора кризиса 2015 года, власти объявили о введении чрезвычайных мер. Патрулирование морских границ будет усилено, чтобы пресечь деятельность нелегальных перевозчиков. Также будут сокращены сроки рассмотрения заявок на предоставление убежища.

Власти Греции вводят чрезвычайные меры в связи с притоком беженцев-4

Сейчас в ожидании статуса беженца в Греции находятся около 25 тысяч переселенцев. А в лагере мигрантов на острове Лесбос, который рассчитан на 3000 человек, проживают около 11 тысяч.

# Беженцы # Фотофакт

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