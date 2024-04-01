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ФСБ РФ: задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из «Крокуса»

01 апреля 2024 13:45
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В Дагестане были задержаны иностранные боевики, финансировавшие террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве 22 марта 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

ФСБ России пресекла деятельность группы террористов из четырех человек, готовивших теракт в Каспийске, собиравших бомбу и приобретших автоматическое оружие. 

После совершения теракта планировалось покинуть Россию. В Дагестане был введен режим контртеррористической операции, в ходе которой были задержаны три человека. Двое предполагаемых террористов – выходцы из Средней Азии.

# Терроризм

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