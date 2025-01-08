Трамп допускает возможность соглашения по Украине к Пасхе – Sky News

По словам научного сотрудника американского аналитического центра Yorktown Institute Роберта Кларка, договор между РФ и Украиной может быть заключен к Пасхе, пишет РИА Новости.

Вашингтон рассмотрит возможность подписания сделки к празднику Пасхи, – выразил мнение Кларк. Однако, как он отмечает, этот шаг станет очень сложным для Киева.