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Трамп допускает возможность соглашения по Украине к Пасхе – Sky News

08 января 2025 08:40
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По словам научного сотрудника американского аналитического центра Yorktown Institute Роберта Кларка, договор между РФ и Украиной может быть заключен к Пасхе, пишет РИА Новости.

Трамп допускает возможность соглашения по Украине к Пасхе – Sky News-1

Фото: Pinterest

Вашингтон рассмотрит возможность подписания сделки к празднику Пасхи, – выразил мнение Кларк. Однако, как он отмечает, этот шаг станет очень сложным для Киева.

# Международная политика # Дональд Трамп

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