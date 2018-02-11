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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 160 километрах от места проведения Олимпийских игр

11 февраля 2018 14:47
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Новости Южной Кореи. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подземные толчки зафиксированы в 160 километрах от Пхенчхана.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 160 километрах от места проведения Олимпийских игр-1

Участников Олимпийских игр просят соблюдать осторожность. Спортсмены получили СМС-уведомления.  Вместе с тем специалисты говорят, что землетрясение произошло слишком далеко от места проведения Олимпийских игр, чтобы вызывать беспокойство.

# Землетрясение # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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