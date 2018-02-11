Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 160 километрах от места проведения Олимпийских игр

Новости Южной Кореи. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников Олимпийских игр просят соблюдать осторожность. Спортсмены получили СМС-уведомления. Вместе с тем специалисты говорят, что землетрясение произошло слишком далеко от места проведения Олимпийских игр, чтобы вызывать беспокойство.