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Тройное убийство в доме Джона Леннона: что известно о трагедии

31 мая 2017 14:50
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Новости Великобритании. Тела женщины и двух детей нашли в квартире, в которой некогда жил легендарный Джон Леннон. Дом на Фолкнер-Стрит – одна из наиболее популярных городских достопримечательностей в Ливерпуле. Здесь Леннон жил со своей первой женой Синтией.

Тройное убийство в доме Джона Леннона: что известно о трагедии-1



Полицейские и спасатели прибыли на место происшествия после сообщения об утечке газа. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний мужчина. По информации следствия, убийство носит бытовой характер.



К дому под номером 36 на Фолкнер-стрит часто приезжают поклонники ливерпульской четверки. Местные жители называют этот дом «местом паломничества». Как рассказал один из соседей, в последнее время в доме проживала семья с двумя маленькими детьми.

# Фотофакт # Убийство # Джон Леннон

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