Тройное убийство в доме Джона Леннона: что известно о трагедии

Новости Великобритании. Тела женщины и двух детей нашли в квартире, в которой некогда жил легендарный Джон Леннон. Дом на Фолкнер-Стрит – одна из наиболее популярных городских достопримечательностей в Ливерпуле. Здесь Леннон жил со своей первой женой Синтией.





Полицейские и спасатели прибыли на место происшествия после сообщения об утечке газа. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний мужчина. По информации следствия, убийство носит бытовой характер.







К дому под номером 36 на Фолкнер-стрит часто приезжают поклонники ливерпульской четверки. Местные жители называют этот дом «местом паломничества». Как рассказал один из соседей, в последнее время в доме проживала семья с двумя маленькими детьми.