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Трое граждан РФ погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне

31 января 2025 11:54
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По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой., в авиакатастрофе в США погибли три человека, имеющие российские паспорта. Об этом пишет ТАСС.

Личность остальных пассажиров пока устанавливается. 

Трое граждан РФ погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне-1

Фото: pixabay

Захарова сообщила, что на борту самолета вместе с американскими спортсменами находились три российских спортсмена, работавшие в США в качестве тренеров.

Она принесла свои соболезнования семьям погибших и всем жителям Америки, отметив, что выживших нет. Посольство России в США предоставило информацию о горячей линии для обращений и помощи.

# Самолет

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