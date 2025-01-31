Трое граждан РФ погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне

По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой., в авиакатастрофе в США погибли три человека, имеющие российские паспорта. Об этом пишет ТАСС.

Захарова сообщила, что на борту самолета вместе с американскими спортсменами находились три российских спортсмена, работавшие в США в качестве тренеров.

Она принесла свои соболезнования семьям погибших и всем жителям Америки, отметив, что выживших нет. Посольство России в США предоставило информацию о горячей линии для обращений и помощи.