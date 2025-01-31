В Словакии, Австрии, Хорватии и Венгрии националистические настроения сводят на нет поддержку Украины, особенно с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

По информации Bloomberg, у президента России Владимира Путина появились в Европе новые союзники, что представляет угрозу для Украины.

Визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Россию для переговоров о поставках газа подчеркивает быстрые изменения в отношениях, поскольку Фицо сменил позицию Словакии с союзника Украины на поддержку риторики России.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан постоянно выступает за отмену антироссийских санкций и против европейской поддержки Украины.

Хорватский президент Зоран Миланович критикует военную поддержку Киева и расширение НАТО. Против антироссийских санкций выступает и Австрия. Колумнист American Thinker Джозеф Кульве предупреждает, что коррупция в Украине толкает мир к катастрофе, и призывает прекратить финансовую поддержку Киева.