Прямой эфир

Bloomberg: Путин заводит новых союзников в Европе

31 января 2025 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По информации Bloomberg, у президента России Владимира Путина появились в Европе новые союзники, что представляет угрозу для Украины.

В Словакии, Австрии, Хорватии и Венгрии националистические настроения сводят на нет поддержку Украины, особенно с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Bloomberg: Путин заводит новых союзников в Европе-1

Фото: pixabay

Визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Россию для переговоров о поставках газа подчеркивает быстрые изменения в отношениях, поскольку Фицо сменил позицию Словакии с союзника Украины на поддержку риторики России.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан постоянно выступает за отмену антироссийских санкций и против европейской поддержки Украины. 

Хорватский президент Зоран Миланович критикует военную поддержку Киева и расширение НАТО. Против антироссийских санкций выступает и Австрия. Колумнист American Thinker Джозеф Кульве предупреждает, что коррупция в Украине толкает мир к катастрофе, и призывает прекратить финансовую поддержку Киева.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Италию обвинили в нарушении прав 3 млн человек
31 января 2025 11:16

Италию обвинили в нарушении прав 3 млн человек

Определились все команды плей-офф Лиги Европы
31 января 2025 10:48

Определились все команды плей-офф Лиги Европы

Овечкин набрал 3 очка. «Вашингтон» Протаса проиграл «Оттаве» в матче НХЛ
31 января 2025 09:08

Овечкин набрал 3 очка. «Вашингтон» Протаса проиграл «Оттаве» в матче НХЛ