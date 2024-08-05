ЕС ввел санкции против гендиректора БЕЛТА и ряда журналистов

Евросоюз ввел в отношении 28 сотрудников белорусских правоохранительных органов, судей и журналистов, в том числе и генерального директора БЕЛТА Ирины Акулович. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В заявлении говорится, что 28 человек попали под санкции за якобы поддерживаемые «внутренние репрессии» и «нарушения прав человека».

В санкционный список вошли также ведущий программы на СТВ «Сенат» Никита Рачиловский, главный редактор учреждения администрации президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, а также ряд судей, работников прокуратуры и МВД.

Жук уже попадал под санкции ЕС с 2012 по 2016 год.