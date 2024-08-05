Прямой эфир

ЕС ввел санкции против гендиректора БЕЛТА и ряда журналистов

05 августа 2024 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евросоюз ввел в отношении 28 сотрудников белорусских правоохранительных органов, судей и журналистов, в том числе и генерального директора БЕЛТА Ирины Акулович. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В заявлении говорится, что 28 человек попали под санкции за якобы поддерживаемые «внутренние репрессии» и «нарушения прав человека».

В санкционный список вошли также ведущий программы на СТВ «Сенат» Никита Рачиловский, главный редактор учреждения администрации президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, а также ряд судей, работников прокуратуры и МВД. 

Жук уже попадал под санкции ЕС с 2012 по 2016 год.

# Санкции

Другие новости рубрики

Все новости
Бельгийскую триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене
05 августа 2024 08:14

Бельгийскую триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене

В Латвии планируют призывать в армию женщин
05 августа 2024 08:10

В Латвии планируют призывать в армию женщин

Белоруска Арина Соболенко стала третьей в гонке WTA по теннису
05 августа 2024 07:50

Белоруска Арина Соболенко стала третьей в гонке WTA по теннису