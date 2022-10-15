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В Венгрии проходят массовые протесты в поддержку учителей – требуют повышения зарплат и уровня жизни

15 октября 2022 10:28
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Новости Венгрии. Жители Венгрии возобновляют протесты в поддержку учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди требуют повышения уровня жизни педагогов, а также их зарплат. Причем рассчитывают, что эта сумма будет намного выше нынешней, а не на 20 %, поскольку такое увеличение оплаты труда не покроет даже инфляцию, заявляют сотрудники.

В Венгрии проходят массовые протесты в поддержку учителей – требуют повышения зарплат и уровня жизни-1

Еще одно требование участников кампании под названием «Я хочу учить» – решение вопроса с дефицитом кадров. По словам самих педагогов, специалистов не хватает, в связи с чем возросла нагрузка.

В Венгрии проходят массовые протесты в поддержку учителей – требуют повышения зарплат и уровня жизни-4

В Венгрии проходят массовые протесты в поддержку учителей – требуют повышения зарплат и уровня жизни-6

Это второй крупный протест в поддержку работников сферы образования за последнее время. В результате предыдущих демонстраций, крупнейших за последние полгода, часть сотрудников уволили.

# Акции протеста # Новости Венгрии # Фотофакт

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