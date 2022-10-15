В Венгрии проходят массовые протесты в поддержку учителей – требуют повышения зарплат и уровня жизни

Новости Венгрии. Жители Венгрии возобновляют протесты в поддержку учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди требуют повышения уровня жизни педагогов, а также их зарплат. Причем рассчитывают, что эта сумма будет намного выше нынешней, а не на 20 %, поскольку такое увеличение оплаты труда не покроет даже инфляцию, заявляют сотрудники.