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Латвия, Литва и Эстония отключаются от энергосистемы БРЭЛЛ

08 февраля 2025 07:43
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Бывшие советские прибалтийские республики День Независимости от Беларуси и России отпразднуют без света. Латвия, Литва и Эстония выходят из энергетического кольца БРЭЛЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Латвия, Литва и Эстония отключаются от энергосистемы БРЭЛЛ-2

Страны продержатся три дня на автономном обеспечении, а затем подключатся к Европейской системе электропередачи. Сейчас суммарная мощность электростанций трех государств составляет чуть меньше двух гигаватт. Власти  заявляют, что такие показатели приемлемы и обеспечат достаточно энергии для населения. Однако недавние технические сбои на двух ТЭЦ Эстонии и поврежденные кабели с Финляндией и Швецией говорят об обратном. О нарастающей нестабильности в секторе свидетельствуют и двухнедельные призывы властей к подготовке запасов провизии, на всякий случай. Как бы там ни было в энергетике Балтии сейчас все стабильно непредсказуемо. Европа, судя по всему, и не собирается давать своим жителям передохнуть от очередных недальновидных реформ.

# Международная политика

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