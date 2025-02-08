Латвия, Литва и Эстония отключаются от энергосистемы БРЭЛЛ

Страны продержатся три дня на автономном обеспечении, а затем подключатся к Европейской системе электропередачи. Сейчас суммарная мощность электростанций трех государств составляет чуть меньше двух гигаватт. Власти заявляют, что такие показатели приемлемы и обеспечат достаточно энергии для населения. Однако недавние технические сбои на двух ТЭЦ Эстонии и поврежденные кабели с Финляндией и Швецией говорят об обратном. О нарастающей нестабильности в секторе свидетельствуют и двухнедельные призывы властей к подготовке запасов провизии, на всякий случай. Как бы там ни было в энергетике Балтии сейчас все стабильно непредсказуемо. Европа, судя по всему, и не собирается давать своим жителям передохнуть от очередных недальновидных реформ.