Трамп заявил, что Россия потратила два доллара на вмешательство в выборы США

Американский лидер Дональд Трамп высмеял сообщения о вмешательстве российской стороны в ход выборов в США, сказав, что Москва «потратила» всего два доллара. Об этом пишет РИА Новости. При этом он заметил, что Соединенные Штаты и сами потратили миллионы на выборы по всему миру, в том числе 21 миллион долларов на привлечение внимания избирателей в Индии.

Трамп также добавил, что США потратили несколько миллионов ушли на инициативы в Камбодже, Сербии, Молдове, Либерии, Бангладеш и Непале.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не занимается вмешательством в дела других стран, и отверг обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Теория о «сговоре» Трампа с Москвой на выборах 2016 года была опровергнута властями США.