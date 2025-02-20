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Трамп заявил, что Россия потратила два доллара на вмешательство в выборы США

20 февраля 2025 07:35
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Американский лидер Дональд Трамп высмеял сообщения о вмешательстве российской стороны в ход выборов в США, сказав, что Москва «потратила» всего два доллара. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он заметил, что Соединенные Штаты и сами потратили миллионы на выборы по всему миру, в том числе 21 миллион долларов на привлечение внимания избирателей в Индии.

Трамп заявил, что Россия потратила два доллара на вмешательство в выборы США-1

Фото: Instagram_realdonaldtrump

Трамп также добавил, что США потратили несколько миллионов ушли на инициативы в Камбодже, Сербии, Молдове, Либерии, Бангладеш и Непале. 

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не занимается вмешательством в дела других стран, и отверг обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Теория о «сговоре» Трампа с Москвой на выборах 2016 года была опровергнута властями США.

# Международная политика # Дональд Трамп

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