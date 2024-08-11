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Трамп заявил, что Харрис ворует его политические идеи

11 августа 2024 11:41
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Претендент на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил вице-президента от Демократической партии Камалу Харрис в краже его политических идей, в частности его предложения отменить закон о налоге на чаевые для сотрудников сферы обслуживания. Об этом пишет ТАСС.

Трамп заявил, что Харрис копирует его идею «не взимать налог на чаевые» ради политических выгод, и утверждает, что у нее нет никаких оригинальных идей. 

Ранее он уже выступал за ликвидацию налога на чаевые. Тем временем Харрис выступила на митинге в Неваде, одобрив отмену налога на чаевые и пообещав снижать цены в США.

Выборы президента назначены на 5 ноября, а Демократическую партию представляют Джо Байден и Камала Харрис после того, как Байден снял свою кандидатуру после неудачного выступления на дебатах с Трампом.

# Международная политика

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