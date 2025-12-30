Литовские пенсионеры оказались одними из самых бедных в ЕС

Так, в группе риска находится почти 40 % жителей от 65 лет. Год назад этот показатель составлял чуть более 36 %. Практически каждый второй литовец, ушедший на заслуженный отдых, живет на грани нищеты. И ситуация только ухудшается. По мнению экспертов, причинами являются низкая индексация пенсий и демографические проблемы в стране. При этом, около 80 % пенсионеров в Литве продолжают работать. И не из желания, а по необходимости, чтобы иметь возможность содержать себя.