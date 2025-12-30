Прямой эфир

Польский телеканал прервал выступление президента Навроцкого

30 декабря 2025 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше противостояние между премьер-министром Туском и президентом Навроцким приобретает все более скандальный характер. В борьбе стороны не стесняются никаких средств. А ее свидетелями становятся миллионы поляков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский телеканал прервал выступление президента Навроцкого-2

Так проправительственный местный телеканал бесцеремонно прервал трансляцию выступления главы государства из Познани. Это было сделано, чтобы срочно сообщить о предполагаемой встрече Зеленского с польским премьером Дональдом Туском. Информация, возможно и важная, но форма подачи вызывает все больше вопросов. Спустя мгновение без перерывов и в полном объеме телеканал показал выступления остальных высокопоставленных чиновников. Отметим, это не первый подобный случай против Навроцкого на польском ТВ. Год назад выступление главы государства прервали выпуском новостей. 

# Польша

Другие новости рубрики

Все новости
Литовские пенсионеры оказались одними из самых бедных в ЕС
30 декабря 2025 10:21

Литовские пенсионеры оказались одними из самых бедных в ЕС

ГПК: на границе въезда в Польшу ожидают около 170 легковушек
30 декабря 2025 09:36

ГПК: на границе въезда в Польшу ожидают около 170 легковушек

В Латвии завершили строительство забора протяженностью 280 км забора на границе с РФ
30 декабря 2025 09:19

В Латвии завершили строительство забора протяженностью 280 км забора на границе с РФ