Польский телеканал прервал выступление президента Навроцкого

В Польше противостояние между премьер-министром Туском и президентом Навроцким приобретает все более скандальный характер. В борьбе стороны не стесняются никаких средств. А ее свидетелями становятся миллионы поляков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так проправительственный местный телеканал бесцеремонно прервал трансляцию выступления главы государства из Познани. Это было сделано, чтобы срочно сообщить о предполагаемой встрече Зеленского с польским премьером Дональдом Туском. Информация, возможно и важная, но форма подачи вызывает все больше вопросов. Спустя мгновение без перерывов и в полном объеме телеканал показал выступления остальных высокопоставленных чиновников. Отметим, это не первый подобный случай против Навроцкого на польском ТВ. Год назад выступление главы государства прервали выпуском новостей.