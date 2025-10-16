Еврокомиссия приступит к рассмотрению пятилетнего военного плана

Еврокомиссия сегодня, 16 октября, приступит к рассмотрению пятилетнего военного плана. На следующей неделе его представят лидерам ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики заявляют, что дорожная карта – своеобразная стратегия подготовки к войне. В документе сказано, что к 2030 году ЕС необходима сильная оборонная позиция, чтобы сдерживать своих противников и реагировать на любые акты агрессии.

Для этого планируется усилить систему ПВО, модернизировать военно-морской флот, артиллерию. Кроме того, в Европейском союзе намерены увеличить производство боеприпасов, беспилотников и средств борьбы с ними, а также активнее использовать искусственный интеллект в военной сфере. К 2028 году не менее 60 % закупок вооружений должны поступать от компаний Евросоюза. На финансирование милитаристских планов Запад планирует выделить до 800 миллиардов евро.