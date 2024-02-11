Трамп угрожал союзникам по НАТО, что поощрит атаки со стороны РФ

Бывший президент США Дональд Трамп озвучил мнение о том, что он будет поддерживать Россию в нападении на страны НАТО, если они не выполнят свои финансовые обязательства перед Альянсом. Об этом пишет РИА Новости. Это привело к возмущению в Белом доме.

Трамп напомнил, как президент одной из стран однажды поинтересовался у него, станет ли он их защищать, если Россия атакует, а они не заплатят. Трамп дал отрицательный ответ, отметив, что даже поощрил бы нападение.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс выступил с критикой этих слов Трампа, называя их отвратительными и бездумными. Он отметил, что такое отношение угрожает американской национальной безопасности, мировой стабильности и внутренней экономике США.

Он пригрозил, что США выйдут из НАТО, если европейские партнеры не возьмут на себя больше финансовой ответственности за свою безопасность. Тем не менее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что США сохранят свое членство в Альянсе независимо от исхода американских выборов.