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Трамп сообщил о предстоящих переговорах с РФ по возвращению территорий Украине

28 февраля 2025 10:29
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На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих переговорах по возврату территорий Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», – сказал Трамп.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что «новые субъекты федерации» останутся в составе России.

Трамп сообщил о предстоящих переговорах с РФ по возвращению территорий Украине-1

Фото: x.com White House

Американо-российские переговоры в Эр-Рияде 18 февраля привели к договоренности о возобновлении взаимодействия и урегулировании кризиса в Украине. Президент России Владимир Путин предложил мирный договор, включающий в себя прекращение огня, вывод украинских военных, сохранение нейтрального статуса Украины и отказ от вступления в НАТО.

После нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил, что переговорный процесс с Украиной невозможен. В 2024 году, в сентябре, Путин сказал, что Россия готова к переговорам на основе Стамбульских соглашений.

# Международная политика # Дональд Трамп

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