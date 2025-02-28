Трамп сообщил о предстоящих переговорах с РФ по возвращению территорий Украине

На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих переговорах по возврату территорий Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», – сказал Трамп.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что «новые субъекты федерации» останутся в составе России.