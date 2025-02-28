Трамп сообщил о предстоящих переговорах с РФ по возвращению территорий Украине

На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих переговорах по возврату территорий Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», – сказал Трамп.
При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что «новые субъекты федерации» останутся в составе России.
Американо-российские переговоры в Эр-Рияде 18 февраля привели к договоренности о возобновлении взаимодействия и урегулировании кризиса в Украине. Президент России Владимир Путин предложил мирный договор, включающий в себя прекращение огня, вывод украинских военных, сохранение нейтрального статуса Украины и отказ от вступления в НАТО.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил, что переговорный процесс с Украиной невозможен. В 2024 году, в сентябре, Путин сказал, что Россия готова к переговорам на основе Стамбульских соглашений.