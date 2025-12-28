Трамп сообщил, что провел хороший разговор с Путиным по телефону

Американский лидер Дональд Трамп объявил о продуктивном телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

«Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным до своей встречи с президентом Украины», – написал Трамп.

Переговоры с Зеленским состоятся в имении Мар-а-Лаго во флориде и встанут четвертой встречей.

Встреча Трампа и Зеленского перенесена на два часа

Предыдущие контакты сопровождались напряженными моментами: первая встреча в феврале 2025 года закончилась скандалом, вторая состоялась в Нью-Йорке, а третья прошла в Белом доме без совместного заявления.

Тем временем Вашингтон готовит план урегулирования по Украине, а Москва заявляет о готовности к диалогу.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, подчеркнув, что военные успехи России укрепили позиции Москвы. Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Киев вынужден принимать решение о переговорах, поскольку пространство для маневра сужается.

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