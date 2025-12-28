Президент Владимир Зеленский получил удар перед встречей с лидером Америки Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

В зарубежном издании уточняется, что сотрудники НАБУ провели обыск в здании парламента в Киеве, что стало для Зеленского ударом после недавнего коррупционного скандала в секторе энергетики.

Также указывается на наличие опасений, что новый виток расследований подорвет легитимность главы киевского режима в решающий момент.

Встреча Зеленского с Трампом, запланированная на воскресенье, была перенесена с 15:00 по местному времени США (23:00 мск) на 13:00 (21:00 мск).

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