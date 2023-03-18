Трамп сообщил, что его задержат 21 марта, и призвал к протестам

Бывший глава Белого дома призвал своих сторонников к протестам в связи с тем, что планируется его задержание, пишет РИА Новости.

Такая информация размещена в его соцсети. Экс-президент Штатов сообщает, что прокуратура округа Манхэттен проинформировала его о задержании, которое состоится двадцать первого марта текущего года. Трамп призывает к протестным акциям на фоне его возможного задержания.