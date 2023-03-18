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Трамп сообщил, что его задержат 21 марта, и призвал к протестам

18 марта 2023 13:05
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Бывший глава Белого дома призвал своих сторонников к протестам в связи с тем, что планируется его задержание, пишет РИА Новости.

Трамп сообщил, что его задержат 21 марта, и призвал к протестам-1

Такая информация размещена в его соцсети. Экс-президент Штатов сообщает, что прокуратура округа Манхэттен проинформировала его о задержании, которое состоится двадцать первого марта текущего года. Трамп призывает к протестным акциям на фоне его возможного задержания.

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# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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